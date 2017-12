La Chine appelle à des "liens stables" avec Washington

La Chine a appelé dimanche à des "liens stables" avec les Etats-Unis en vue d'"approfondir la coopération mutuelle", selon l'agence de presse Chine nouvelle. Le conseiller d'Etat chinois Yang Jiechi a rencontré des représentants démocrates et républicains américains, appelant à "des liens stables, sains et durables". Les délégués américains ont assisté à pékin au Dialogue de haut niveau entre le Parti communiste chinois (PCC) et des partis politiques d'autres pays, a-t-on indiqué de même source. M. Yang a souligné "l'importance de la mise en oeuvre des consensus" atteints par les dirigeants des deux pays pour "approfondir la coopération mutuelle, respecter les intérêts fondamentaux et gérer correctement les différends".