L’audiovisuel public sur un nouveau satellite

L’entreprise publique Télédiffusion d’Algérie (TDA) vient d’achever le basculement des contenus des chaînes de radios et télévisions publiques (EPRS et EPTV) sur le nouveau satellite E7WA co-positionné avec le satellite Nilesat, a-t-on appris dimanche auprès de TDA. Le nouveau satellite jouit d’une couverture plus large, soit toute l’Afrique du Nord et le Moyen Orient (MENA) , à la différence de couverture du satellite E5WA (anciennement appelé AB3) centrée sur l’Algérie, a indiqué à l’APS, le directeur général de l'entreprise, Dr Chawki Sahnine.