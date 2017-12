Intempéries : plusieurs routes coupées à la circulation

Plusieurs routes sont coupées ou difficile à la circulation dans sept wilayas, suite aux intempéries qui ont affecté le Centre et l'Est du pays ces dernières 48 heures, selon un point de situation établi dimanche par les services de la Protection civile. Ainsi, dans la wilaya de Bejaia, les routes nationales (RN) 26, 30 et 74 et les chemins de wilaya (CW) 56 et 35 sont coupés à la circulation en raison de l'accumulation de la neige. Il en de même des RN 15, 30 et 33 au niveau de la wilaya de Bouira, des RN 15, 33 et 30 et des CW 251 et 09 au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Sont aussi concernées la RN 77 et les CW 01, 04, 09 et 135 dans la wilaya de Mila, les RN 97 et 77 et les CW 137 et 135 dans la wilaya de Jijel pour les mêmes raisons.