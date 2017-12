Naftal réceptionne une station mobile de carburants fabriquée en Algérie

La société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a réceptionné dimanche la première "station mobile" de distribution de carburants, fabriquée en Algérie par lÆentreprise publique Magi-Rouiba, un projet pilote qui profitera aux régions isolées notamment dans le Grand sud et les Hauts plateaux. Le PV portant sur la réception de cinq stations mobiles de distribution de carburants a été signé par M. Laïmech, Directeur de la Branche Commercialisation à Naftal et M. Keddouri, P-dg de Magi, en présence du ministre de l’Energie Mustapha Guitouni, du ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi et du P-dg de Naftal Rachid Nadil.