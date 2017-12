Appel à la création d’une union des oulémas du Maghreb arabe

Les participants au colloque international sur la foi islamique et la renaissance civilisationnelle, clôturé dimanche à l’université Emir Abdelkader de Constantine, ont appelé à la création d’une union des oulémas du Maghreb qui sera au service de la culture et de la science dans ces pays. La création d’une telle instance scientifique maghrébine est devenue nécessaire "pour davantage de rapprochement, d’échanges d’idées et d’expériences et de coopération afin de bâtir une culture nouvelle et opérer la renaissance de la nation", a estimé Abdelaziz Chelli, directeur de la rencontre et président du bureau de Constantine de l’Association des oulémas algériens.