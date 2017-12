Un réseau de trafic de drogue démantelé à Alger

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont mis fin récemment aux activités d'un réseau de trafic de drogue, composé de 11 individus, et saisi 16845 comprimés psychotropes, indiquent les mêmes services dans un communiqué. Composé de 11 individus, âgés de 30 à 55 ans, ce réseau qui activait à travers tout le territoire national sous couvert d'une société écran était spécialisé dans le trafic de comprimés psychotropes "Prégabaline", connus dans les milieux toxicomanes sous le nom de "Saroukh" (fusée), a indiqué le Lieutenant de police, Saoudi Selma de la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté d'Alger, lors d'un point de presse consacré à la présentation de l'affaire et des mis en cause au siège de Sûreté de la circonscription administrative de Zeralda.