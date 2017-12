La Russie continue à bombarder les terroristes de l'EI en Syrie

Des bombardiers stratégiques russes ont continué dimanche à bombarder le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) en Syrie, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Six bombardiers Tu-22M3 à long rayon d'action ont décollé depuis la Russie et sont allés détruire des entrepôts de munitions, du matériel et des fortifications de l'EI dans le sud-est de la province de Deir-ez-Zor, selon le communiqué. Les bombardiers étaient appuyés par des chasseurs de combat russes Su-30SM venus de la base aérienne de Hmeymim, en Syrie. Une fois leur mission achevée, ils sont retournés sur leur base en Russie.