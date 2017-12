La Ligue arabe met en garde Trump avant une décision sur Jérusalem

Une reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par l'administration Trump encouragera le fanatisme et la violence, et ne servira pas le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, a averti dimanche soir le chef de la Ligue arabe. Lors d'un forum organisé à Washington, Jared Kushner, beau-fils et proche conseiller du président américain, a annoncé dimanche que Donald Trump mettait la dernière main à sa décision sur une éventuel déménagement de l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv vers Jérusalem.