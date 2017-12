Yémen: Sanaa théâtre de combats au sein du camp rebelle

Des raids aériens ont secoué lundi la capitale yéménite Sanaa, théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements meurtriers entre les rebelles houthis et leurs anciens alliés, les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, ont rapporté des témoins. Les frappes auraient visé des cibles proches de l'aéroport international et du ministère de l'Intérieur, tous deux sous le contrôle des rebelles houthis, ont indiqué des habitants et une source aéroportuaire. La coalition militaire arabe dirigée par l'Arabie saoudite est la seule à mener des raids aériens au Yémen en soutien aux forces pro-gouvernementales. Un porte-parole de cette coalition militaire n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat les raids de lundi.