Le secrétaire américain à la Défense en visite au Pakistan

Le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis a entamé lundi une visite au Pakistan sur fond de tensions entre les deux pays, ont rapporté des médias. M. Mattis doit notamment rencontrer, lors de sa première visite dans le pays, le Premier ministre pakistanais Shahid Khaqan Abbasi et le commandant des armées, le général Qamar Javed Bajwa. Cette visite survient sur fond de tensions entre les deux pays, et au moment où les Etats-Unis demandent depuis des mois à Islamabad de combattre les groupes d'insurgés sur son sol et qui combattent les forces de l'Otan en Afghanistan.