France: grève d'éboueurs à Paris

Plusieurs centaines d'éboueurs et agents de la propreté de Paris ont entamé lundi un mouvement de grève, bloquant des garages de bennes pour revendiquer une augmentation des salaires, a annoncé une source syndicale. Quelque 400 grévistes ont commencé aux premières heures à bloquer quatre garages sur six pour empêcher les bennes de sortir, a indiqué la CGT-FTDNEEA (Filière Traitement des Déchets Eaux Egouts Assainissement) à l'origine du mouvement, cité par l'AFP. Les deux usines de retraitement de déchets, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et Romainville (Seine-Saint-Denis), sont également bloquées par des piquets de grève, selon Régis Viéceli, secrétaire général de cette branche de la CGT qui a fait scission en mai de la CGT-Nettoiement de la Ville.