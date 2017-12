Le salaire net moyen mensuel estimé à 39.900 DA en 2016

Le salaire net moyen mensuel a été globalement de 39.900 DA en 2016 à raison de 55.700 DA dans le secteur public contre 32.600 DA dans le privé national, a-t-on appris auprès de l`Office national des statistiques (ONS). Le salaire net moyen est composé du salaire brut diminué des différentes retenues (IRG, sécurité sociale et retraite). En 2016, le salaire net moyen mensuel a ainsi évolué de 1,8% par rapport à l`année 2015 durant laquelle il était de 39.200 DA. Ces chiffres sont issus d`une enquête annuelle sur les salaires menée par l`ONS auprès de 545 entreprises publiques et de 242 entreprises privées de 20 salariés et plus (hors administration et agriculture).