Reddition de deux terroristes à Adrar

Deux terroristes se sont rendus lundi aux autorités sécuritaires d'Adrar, en possession d'armes et de munitions, indique le ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts de qualité fournis par les forces de l'Armée nationale Populaire, 2 terroristes se sont rendus, ce matin du 04 décembre 2017, aux autorités sécuritaires relevant du Secteur militaire d’Adrar/3ème Région Militaire", précise la même source. "Il s’agit de "M. Othmane et "A. Ali" qui étaient en possession d'un Fusil Mitrailleur FMPK avec un canon, un chargeur et une caisse à bande de munitions, un fusil à répétition, 4 chargeurs de la mitrailleuse lourde de type Dictariov, 5 terminaux de communication ainsi qu’une quantité de munitions s’élevant à 3225 balles".