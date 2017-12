La Tunisie championne du monde en huile d’olive

La Tunisie a enregistré la plus forte croissance au monde en ce qui concerne de la production d'huile d'olive pour la compagne 2017/18, selon la présidence du Gouvernement. "120% de croissance par rapport à la compagne précédente", selon les estimations du Conseil Oléicole International (COI), citées dans une note économique de la présidence du Gouvernement. Grâce à une production de l'huile d'olive estimée, cette année, à 220000 tonnes, la Tunisie pointe au quatrième rang mondial", a affirmé la même source. "Des hausses de croissance sont également prévues en Turquie, autour de 287 000 t (+ 62%), au Maroc avec 140 000 t (+ 27%), en Algérie avec 80 000 t (+ 27%), en Argentine avec 37 500 t (+ 74%), en Jordanie et Egypte avec une production de 25 000 t, les deux augmentant de 25% et en Libye avec 18 000 t (+ 12%)", selon le COI. "La récolte mondiale d'huile d'olive devrait connaître une hausse de 14% (2894 mille tonnes) alors que la consommation devrait enregistrer une légère augmentation de 5% (2954 mille tonnes), précise le COI.