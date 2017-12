Syrie: début d'évacuation médicale dans la Ghouta Orientale

Les évacuations médicales de la Ghouta Orientale, zone rebelle assiégée par l'armée syrienne près de Damas ont débuté, selon le Comité international de la Croix-Rouge et l'ONU. "Ce soir, le Croissant Rouge Syrien NLDR et l’équipe CICR Comité international de la Croix Rouge) ont commencé l'évacuation de cas médicaux critiques de la Ghouta Orientale vers Damas", a déclaré le CICR sur son compte Twitter officiel et l'ONU, relayé par les agences de presse. Des photos accompagnants les tweets montrent un convoi d'ambulances prêt à évacuer les patients.

Une autre organisation caritative, la Syrian American Medical Society, a pour sa part affirmé que les évacuations concernaient "29 cas critiques, dont l'évacuation médicale vers Damas a été approuvée. Quatre patients ont évacués aujourd'hui". Le reste des patients devraient être transportés dans les prochains jours d'après l'organisation. Près de 400.000 personnes sont prises au piège dans la Ghouta, assiégée par l'armée régulière depuis la mi-2013.