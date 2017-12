France : trois morts dont une fillette de 4 ans dans un accident sur l'autoroute

Trois personnes sont mortes dans la nuit de mardi à mercredi dont une fillette de 4 ans lorsque deux véhicules, dont l'un roulant à contresens sur l'autoroute dans la région de Saône-et-Loire en France se sont percutées, selon la préfecture citée mercredi par la chaîne française BFMTV. "Un homme âgé de 69 ans roulait à contresens et a percuté un véhicule qui transportait un couple et ses trois enfants âgés de 4 et 13 ans", a-t-il été indiqué. Le choc frontal entre les deux voitures s'est produit vers 0h30 à hauteur de Viré, en Saône-et-Loire, dans le sens Paris-Lyon. La directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, Marlène Germain, a précisé que la fillette a succombé à ses blessures peu de temps après le choc. Les deux conducteurs, le père et l'homme de 69 ans, ont perdu la vie sur le coup. La mère de famille et l'un de ses fils, âgé de 13 ans, ont été légèrement blessés tandis que le frère jumeau est en état d'urgence absolue au centre hospitalier de Mâcon. Une quinzaine de gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser le lieu de l'accident permettant aux 25 pompiers de prendre en charge les victimes.