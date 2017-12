Trois narcotrafiquants arêtes à Tlemcen

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et 48,5 kilogrammes de kif traité ont été saisis mardi à Tlemcen par un détachement de l'Armée nationale populaire, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 26 décembre 2017, à Tlemcen/2e Région militaire, trois (03) narcotrafiquants et ont saisi 48,5 kilogrammes de kif traité", précise la même source.