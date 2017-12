La Chine réduit ses investissements à l'étranger

La Chine a annoncé un nouvelle réglementation visant à contrôler davantage les acquisitions par des investisseurs chinois de sociétés à l'étranger. Il s'agit de limiter les investissements dans des actifs allant des terrains de golf aux studios de cinéma en passant par les clubs de football. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique menée depuis l'an dernier par les autorités chinoises pour juguler la vague massive d'investissements à l'étranger qui s'accompagne de craintes de fuites de capitaux et d'accélération dangereuse du niveau de l'endettement en Chine pouvant menacer la stabilité financière du pays. Ces mesures viennent compléter des recommandations publiées en août visant à restreindre les investissements dans certains secteurs comme l'immobilier, le sport et le divertissement après une vague d'investissements massive --à des montants discutables-- de la part de certains des plus grands groupes chinois.