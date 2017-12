Ouargla : 15 ans de prison ferme à l’encontre de cinq narcotrafiquants

Une peine de 15 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100.000 DA, a été prononcée mercredi par le tribunal criminel près la cour d’Ouargla à l’encontre de cinq (5) narcotrafiquants, dont une femme, agissant dans le cadre d’une bande criminelle organisée, poursuivis pour détention et transport de produits prohibés pour but de commercialisation. La même instance a, lors de sa session, rendu public un non lieu au profit de trois personnes pour absence de preuves de leur implication dans cette affaire. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au mois d’avril dernier, lorsque les services de la Gendarmerie nationale de la commune de Bordj Benazzouz (Biskra) ont, sur information faisant état d'une femme (34 ans) en possession d’une quantité de drogues, dressé un barrage au niveau de la région de Leghrouss (Biskra). L'opération a permis d’appréhender, à bord d’un taxi service à destination de la wilaya de Biskra, la mise en cause en possession d’une quantité de cinq (5) kg de Kif traité, conditionnés en 10 paquets.