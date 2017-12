Le ministère de l'Industrie appui à l’entreprenariat féminin

Le ministère de l’Industrie et des Mines a réaffirmé, mercredi à Alger, son appui à la promotion de l’entreprenariat féminin, ainsi que l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics aux femmes chefs d'entreprises, a indiqué un communiqué du ministère. «Nous sommes là pour vous écouter et vous accompagner à l’effet d’améliorer l’environnement de l’entreprise et par voie de conséquence la compétitivité de notre économie», a déclaré le secrétaire général du ministère de l’Industrie et des mines, Kheireddine Medjoubi, lors d'une rencontre d'échange et de concertation avec les membres du bureau de l’Association des femmes chefs d'entreprises (Savoir et vouloir entreprendre-SEVE). Présidée par M. Medjoubi, cette réunion, vise à informer les acteurs économiques, notamment les femmes chefs d’entreprises, sur les différents dispositifs d’accompagnement aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), gérés par les structures et agences relevant du ministère, a précisé la même source. La rencontre, à laquelle ont, également, pris part des cadres du ministère et des directeurs généraux des agences sous tutelle, «traduit l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics à la promotion de l’entreprenariat féminin», a souligné M. Medjoubi.