Santé: le gouvernement a levé le gel sur des projets en souffrance

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a fait état, mercredi à Alger, de «la levée» en 2017 du gel sur nombre de projets du secteur, aussi bien à l'arrêt que non lancés. «Le gouvernement a levé le gel sur nombre de projets du secteur, aussi à l'arrêt que non lancés et l'année 2018 verra la levée du gel sur d'autres projets dans plusieurs wilayas», a indiqué le ministre en marge de l'audience qu'il a accordée au Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA). Dans ce cadre, M.Hasbellaoui a annoncé la création d'un nouveau réseau pour la prise en charge de la femme enceinte et l'acquisition de 100 ambulances destinées à des wilayas déficientes, indiquant que cette opération sera renouvelée pour répondre aux besoins exprimés. Le ministère veille à répondre aux besoins étudiés de chaque région dans le cadre de lanouvelle carte sanitaire selon les spécificités de chaque wilaya pour mettre un terme aux coûts élevés qui ne prenaient pas en compte cet aspect, a-t-il précisé, soulignant que de «grands» établissements ont été équipés et seront mis en service durant le premier semestre de 2018. Il a, par ailleurs, indiqué que tous les investissements opérés dans le secteur «seront accompagnés de ressources humaines notamment du corps médical qui exige une longue période de formation et une expérience pour la gestion de certaines structures spécialisées, insistant sur l'importance de la prise en charge de cet aspect pour améliorer le secteur.