L'APN reprendra ses travaux jeudi

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra jeudi à 10h ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du Gouvernement, a indiqué mercredi un communiqué de l'APN. Ces questions concernent, selon la même source, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, la ministre de l'Education Nationale et le ministre des Ressources en eaux.