Abane Ramdane a uni les courants politiques au sein du FLN

Abane Ramdane une des principales figures de la Révolution (1954-1962) a su unir les différents courants politiques derrière le Front de libération nationale (FLN) pour lutter contre le colonialisme français, a témoigné mercredi à Tizi-Ouzou son compagnon d’arme le Moudjahid Amar Driss. Intervenant lors d’une rencontre, abritée par le musée régional du Moudjahid et organisée à l’occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de la disparition de Abane Ramdane, M. Driss, a souligné que celui qu’on surnomme «l’architecte de la Révolution» a lutté contre la division et £uvré pour l’unification des rangs des Algériens, autour d’un objectif commun et suprême qui est l’indépendance nationale. Cette union des différents courants politiques et du peuple algérien au sein du FLN a donné toute sa force à la Révolution qui aboutira sept ans plus tard à la libération de l’Algérie du joug colonial, a-t-il insisté. Présent à cette commémoration, le moudjahid Idir Smail a rappelé le rôle principal de Abane Ramdane dans l’organisation du Congrès de la Soummam (20 août 1956), où il a participé à la création des institutions de la Révolution algérienne. «C'était un homme exceptionnel, en ce sens qu’il était, à la fois, un intellectuel et un homme d’action qui avait une haute conscience de ce que doit être la Révolution», a-t-il précisé.Les participants à la rencontre-hommage ont souhaité la multiplication de telles rencontres autour de cet enfant du village Azzouza (Larbâa n’Ath Irathen, Tizi-Ouzou) et sur d’autres figures qui ont marqué la Guerre de libération nationale à travers tout le territoire du pays, afin d’inculquer leurs