Ould Kablia souligne le rôle incontournable de Boussouf

Le rôle incontournable de Abdelhafid Boussouf dans la direction de la Guerre de libération nationale (1954-1962) a été souligné samedi à Alger par le président de l’Association des Anciens du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG), Daho Ould-Kablia. "Abdelhafid Boussouf était incontournable en matière de direction de la révolution algérienne dont il assurait 80% des missions liées aux transissions, aux renseignements et contre-renseignements, etc", a assuré M. Ould-Kablia, au forum d’El-Moudjahid, consacré à cette figure de la Guerre de libération nationale, décédée le 31 décembre 1980. L’intervenant a fait savoir qu’en cinq (5) ans de direction, le Colonel Boussouf (alias Si Mabrouk) a réussi à former 850 agents de transmissions, 700 autres en renseignements et contre-renseignements et à recevoir quelques 26.000 tonnes d’armements. Ce chef historique de la wilaya V (Oranie), a également assuré les missions des télécommunications, transports, etc, alors que la révolution algérienne lui doit la mise en place d’une stratégie sécuritaire au service de cette dernière, à travers, entre autres, l’ouverture d’un centre de réception, d’entraînement et de formation des volontaires ainsi que de camps de soins des blessés.