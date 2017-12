L'Inde va lancer 31 satellites en une seule mission

L'Organisation indienne de la recherche spatiale (ISRO) a annoncé le lancement le mois prochain de 31 satellites en une seule mission, dont un satellite d'observation de la Terre Cartosat-2, a rapporté samedi la radio publique indienne All India Radio (AIR). Ces satellites, selon l'AIR, seront lancés le 10 janvier à partir de la base de Sriharikota, située dans l'Etat d'Andhra Pradesh (sud). "Cette mission sera la première mission du lanceur Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) après l'échec du lancement du satellite de navigation IRNSS-1H en août dernier. La mission combinera 28 nano-satellites de divers pays, tels que la Finlande et les Etats-Unis, un micro et un nano satellite indien, ainsi qu'un satellite Cartosat. En août dernier, le lancement par l'ISRO du satellite de navigation RNSS-1H, le 8e satellite du Système indien de navigation régionale par satellite (Indian Regional Navigational Satellite System, ou IRNSS), a échoué.