Des milliers de personnes protestent au Maroc contre l'injustice

Une grande manifestation a été organisée vendredi dans la ville de Jerada, dans le nord-est du Maroc, pour dénoncer la précarité dans laquelle vivent les habitants de cette ville, qui ont perdu deux des leurs la semaine dernière suite à l'effondrement d'une mine d'extraction de charbon, ont rapporté des médias. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur la principale place de la ville pour réclamer "travail et développement", aux cris de "alternative économique", ou "non à la marginalisation". Les manifestants ont pointé du doigt des "notables" de la région qui détiennent des permis d'exploitation de charbon et qui, selon eux, "font la loi". En parallèle, l'appel à la grève générale lancé par des organismes politiques et syndicaux a également été suivi par tous les commerçants et les écoliers de la de Jerada. Les fonctionnaires du service public et les employés du privé qui n'ont également pas regagné leurs postes de travail, selon des médias locaux.