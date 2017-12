La Belgique va échanger le 1er janvier des hectares de territoires avec les Pays-Bas

La Belgique et les Pays-Bas procèderont, le 1er janvier prochain, à un échange officiel de territoires, annonce dans un communiqué le gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar, cité, samedi, par les médias belges. La Belgique cèdera concrètement plus de 16 ha de ses terres aux Pays-Bas, uniquement des zones naturelles, et héritera de 3 ha ainsi que de l'Ecluse de Lanaye, un point de passage stratégique pour le trafic fluvial. Les deux pays avaient décidé en 1961 d'améliorer la liaison entre le Canal Juliana et le Canal Albert. Le lit de la Meuse a donc été modifié à hauteur des villes de Visé, de Maastricht et d'Eijsden-Margraten. Des parcelles de Belgique se sont alors retrouvées enclavées aux Pays-Bas, et vice-versa.