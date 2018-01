Un ancien gradé américain craint une guerre nucléaire

Les Etats-Unis n'ont "jamais été aussi proches" d'une guerre nucléaire avec la Corée du Nord, a déclaré dimanche l'ex-chef d'Etat-major américain Mike Mullen, pour qui le président Donald Trump a créé une atmosphère "incroyablement dangereuse". La présidence Trump "est incroyablement déstabilisante et certainement imprévisible", a déclaré sur la chaîne ABC , M. Mullen, ancien amiral et chef d'Etat major du républicain George W. Bush et du démocrate Barack Obama. "Le président a clairement choisi de déstabiliser (...) et créer une grande incertitude", a ajouté l'ancien militaire, aujourd'hui à la retraite.