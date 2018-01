Kim Jong-Un : la Corée du Nord est une puissance nucléaire

Le président Kim Jong-Un a affirmé lundi dans son message de Nouvel An que le bouton de lancement nucléaire se trouvait toujours sur son bureau. "Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Ce n'est pas du chantage mais la réalité", a déclaré M. Kim, répétant que la Corée du Nord était désormais une puissance nucléaire. Il a également appelé son pays à renforcer la production de têtes nucléaires et de missiles. "Nous devons produire en masse des têtes nucléaires et des missiles et accélérer leur déploiement", a déclaré M. Kim dans son adresse annuelle à la nation.