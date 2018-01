Hassan Rohani condamne fermement la violence

Le président iranien Hassan Rohani a condamné fermement dimanche la violence et la destruction de biens publics tout en affirmant, dans une déclaration rapportée par la télévision d'Etat, qu'il fallait créer un espace pour que la population puisse exprimer ses inquiétudes quotidiennes. "Critiquer est totalement différent de l'utilisation de la violence et de la destruction des biens publics. Nous accueillons positivement les critiques", a assuré M. Rohani lors du Conseil des ministres, selon la télévision publique. "Il faut même créer les conditions pour la critique, les protestations légales, y compris des manifestations et des rassemblements légaux (...)C'est le droit du peuple", a-t-il déclaré. "Le peuple est totalement libre pour exprimer ses critiques (...) mais il faut faire attention à ce que ces critiques (...) permettent d'améliorer la situation du pays et la vie des gens", a-t-il encore affirmé.