Libye : Les mines terrestres ont fait 197 morts à Benghazi en 2017

Un responsable des forces armées basées dans l'est de la Libye a déclaré que les mines terrestres posées par les extrémistes dans la ville orientale de Benghazi avaient tué 197 soldats et civils au cours de l'année 2017, a rapporté dimanche l'Agence de presse libyenne. En 2017, 27 experts du génie militaire ont été tués et sept autres blessés en tentant de désamorcer des mines terrestres dans les zones touchées par les affrontements entre l'armée et les extrémistes, selon Abdoussalam al-Mousmari, commandant des unités du génie de l'armée. M. al-Mousmari a ajouté que les mines terrestres avaient également tué 170 civils en 2017, dont une majorité dans le centre de Benghazi.