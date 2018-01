6 terroristes arrêtés en Tunisie

Des cellules de soutien logistique aux groupes terroristes, entre les gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid, habitant dans les villages proches des montagnes, ont été découvertes par l'Unité nationale de recherches en crimes terroristes de la garde nationale. Selon un communiqué publié dimanche par le ministère de l’intérieur, six terroristes ont été arrêtés en coordination avec les unités anti-terrorisme à Sidi Bouzid et Kasserine. La même source a indiqué qu’après consultation du ministère public relevant du pôle judiciaire pour la lutte contre le terrorisme, trois éléments ont été maintenus en détention et les autres déférés devant la justice.