Iran: nouvelles manifestations après l'appel au calme de Rohani

Des manifestations sporadiques teintées de violences ont eu lieu dimanche soir dans plusieurs villes iraniennes, dont Téhéran, malgré l'appel au calme lancé par le président Hassan Rohani, ont indiqué lundi les médias iraniens et les réseaux sociaux. Dans la capitale, la police a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser un petit groupe de manifestants qui lançaient des slogans hostiles au gouvernement dans le quartier de l'université de Téhéran. De petites manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes de province, notamment Kermanshah (ouest), Shahinshahr (près d'Ispahan), Takestan (nord), Zanjan (nord), Izeh (sud-ouest) où, selon des vidéos mises en ligne par les médias et les réseaux sociaux, des bâtiments publics, des centres religieux, des banques ou des sièges du Bassidj (milice islamique) ont été attaqués et parfois incendiés.