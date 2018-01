La Chine commence à percevoir la taxe environnementale

La Chine a commencé lundi à percevoir la taxe environnementale dans un effort de mieux protéger l'environnement et de réduire les rejets polluants, avec l'entrée en vigueur de la loi sur la taxe pour la protection de l'environnement le 1er janvier 2018. L'introduction de cette taxe a mis fin aux "frais pour rejets polluants" que la Chine a perçus pendant presque 40 ans. Il s'agit de la première taxe chinoise clairement conçue pour la protection de l'environnement, qui contribuera à établir un système fiscal et financier "vert" et à encourager le contrôle de la pollution et le traitement des polluants, a indiqué Wang Jinnan, chef de l'Académie chinoise pour la planification environnementale relevant du ministère de la Protection de l'Environnement.