Brésil: neuf morts lors d'une mutinerie dans une prison

Une mutinerie dans l'Etat brésilien de Goias, dans le centre-ouest du pays, a fait lundi au moins neuf morts et quatorze blessés, selon des médias brésiliens. "Des affrontements entre prisonniers appartenant à des bandes rivales avaient provoqué à la mi-journée un incendie et la mort de neuf personnes", selon le site d'actualité G1 qui cite l'administration pénitentiaire. "Quatorze personnes ont également été blessées et 106 prisonniers se sont évadés", selon la même source. Selon G1, alors que les pompiers maitrisaient l'incendie, la police militaire a affirmé que 29 fugitifs avaient été capturés et que la situation à la prison de l'Etat de Goias était sous contrôle.