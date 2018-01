L'Inde et le Pakistan échangent la liste de leurs installations nucléaires

L'Inde et le Pakistan ont procédé lundi à un échange d'une liste de leurs installations nucléaires, ont annoncé des responsables du ministère indien des Affaires étrangères. L'échange est effectué simultanément à travers les canaux diplomatiques à New Delhi et à Islamabad, ont-ils expliqué. "Cette liste des installations et des équipements nucléaires est échangée conformément à l'Accord indo-pakistanais sur l'interdiction des attaques contre les installations nucléaires", a indiqué le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué. L'échange de lundi est le 27e échange consécutif entre les deux pays depuis 1992.