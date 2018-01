Nigeria: 14 personnes revenant d'une messe tuées par des hommes armés

Au moins 14 personnes qui revenaient dans la nuit de dimanche à lundi d'une messe de minuit célébrée à Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, ont été assassinées par des hommes armés, selon une source policière et un parent d'une des victimes. La fusillade a eu lieu dans la ville d'Omoku, à environ 90 kilomètres de Port Harcourt, grand centre pétrolier et capitale de l'Etat de Rivers. "Quatorze personnes sont mortes sur les lieux et 12 autres, blessées par balles, ont été transportées à l'hôpital et reçoivent des soins", a déclaré un policier.