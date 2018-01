2017 a été l'année la plus sûre pour le transport aérien

2017 a été l'année la plus sûre pour le transport aérien depuis 1946 et l'établissement de statistiques sur les accidents d'avions, a indiqué lundi Aviation Safety Network, un site spécialisé dans ce type de catastrophes. "Avec un total de dix accidents impliquant des avions de transport de passagers civil, qui ont fait 44 morts, 2017 a été l'année la plus sûre, tant par le nombre d'accidents qu'en termes de victimes", a indiqué l'ASN sur son site, rappelant qu'en 2016 il y avait eu un total de 16 accidents pour 303 victimes. Aviation Safety Network fait partie de la Flight Safety Foundation (Fondation pour la sécurité du transport aérien), une association à but non lucratif qui depuis 1947 oeuvre à l'amélioration de la sécurité du transport aérien.