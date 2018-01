Iran: neuf personnes tuées dans des échauffourées nocturnes

Neuf personnes ont été tuées dans la nuit dans plusieurs villes de la province d'Ispahan (centre) en Iran lors d'affrontements entre forces de l'ordre et opposants, ont rapporté mardi des médias locaux. Six manifestants sont morts dans des affrontements avec les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut un poste de police à Qahderijan, selon des médias. Un enfant de 11 ans a été tué et son père blessé par des tirs de manifestants à Khomeinyshahr alors qu'ils passaient près d'un rassemblement, selon la même source. Un jeune membre des Gardiens de la révolution -l'armée d'élite iranienne- a par ailleurs été tué et un autre blessé par des tirs de fusil de chasse à Kahriz Sang, selon les médias.

Iran: l'UE "espère" que le droit de manifester sera "garanti"

L'Union européenne a dit lundi "espérer" que le droit de manifester sera "garanti" en Iran, théâtre depuis cinq jours de protestations parfois violentes. "Nous avons suivi les manifestations des citoyens iraniens au cours des derniers jours. Nous avons été en contact avec les autorités iraniennes et nous espérons que le droit à la manifestation pacifique et la liberté d'expression seront garantis, à la suite des déclarations publiques du président Rohani", a déclaré une porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini dans un communiqué.