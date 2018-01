Le prix du panier Opep à plus de 64 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s`est établi vendredi à 64,47 dollars le baril, contre 64.17 dollars la veille, a indiqué mardi l'organisation sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de l'OPEP comprend 14 types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Vendredi, les prix du pétrole renouaient avec leurs plus haut niveau depuis mi-2015 en cours d'échanges européens, dopés par la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis et par une vague de froid qui pourrait faire grimper la consommation.