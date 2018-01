Le Brent à plus de 66 dollars à Londres

Les prix du pétrole reculaient légèrement mardi en cours d'échanges européens après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2015 alors qu'un mouvement de contestation antigouvernemental prend de l'ampleur en Iran et pourrait perturber la production d'or noir. En début d'après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 66,73 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 14 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février cédait 10 cents à 60,32 dollars.