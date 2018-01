PIB: Croissance de 1,4% au 3ème trimestre 2017

La croissance du PIB global de l`Algérie a été de 1,4% au troisième trimestre 2017 par rapport au même trimestre de l’année 2016, a-t-on appris auprès de l`Office national des statistiques (ONS). Quant au taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, il a été de 3,1% au cours du troisième trimestre de l’année 2017 par rapport à la même période de 2016. Selon l’ONS, le taux de croissance a été tiré essentiellement par les secteurs d’activités industriels, agricoles et du Bâtiment et travaux publics et hydraulique (BTPH). Ainsi, le taux de croissance a été de 5,9% pour les secteurs d’activités industriels, de 3,2% pour l'agriculture et de 3,9% pour le BTPH.