Kurdistan d'Irak: réouverture des trois poste-frontières avec l'Iran

Les trois poste-frontières entre l'Iran et l'Irak situés dans la région autonome du Kurdistan irakien (nord) sont désormais tous opérationnels après la réouverture mardi de deux d'entre eux, ont annoncé des responsables kurdes et iraniens. Dans un communiqué, le consulat iranien à Erbil (Kurdistan) a annoncé la réouverture des postes-frontières Parwezkhan et de Haji Omran "à compter de mardi" et après "une fermeture à la demande officielle du gouvernement irakien". Ces trois terminaux transfrontaliers avait été fermés par Téhéran à la demande de Baghdad après la tenue fin septembre d'un référendum d'indépendance dans le Kurdistan irakien, auquel les deux pays étaient fermement opposés.