France : plus de mille voitures incendiées pendant la nuit du Nouvel An

Plusieurs membres de forces de l'ordre ont été blessés et plus de mille véhicules incendiés pendant la nuit du Nouvel An, des chiffres en hausse par rapport à l'an dernier, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Selon un communiqué du ministère publié lundi, 1.031 véhicules ont été incendiés, soit directement, soit par propagation, en hausse de 9,31% par rapport aux 935 véhicules brûlés l'an dernier. Les 510 interpellations sont en hausse de 12% par rapport à 2017 (454). Il en est de même du nombre de gardes à vue durant la nuit, 349 en 2017 contre 301 en 2016.