Pétrole: le light sweet crude ouvre à 60,41 dollars à New York

Le prix de pétrole new-yorkais évoluait à l'équilibre peu après avoir ouvert en baisse mardi, touché par des vents contraires qui le maintenaient près de ses plus hauts en deux ans et demi. En début d'après-midi, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, perdait 1 cent à 60,41 dollars sur le New York Mercantile Exchange. "Le pétrole reste tout près de ses niveaux records atteints la semaine dernière", a commenté un analyste. Le prix du brut américain a clôturé vendredi l'année 2017 au-dessus de 60 dollars, une première depuis juin 2015, à 60,42 dollars, après avoir progressé de 13% sur l'année.