Un militaire américain tué en Afghanistan

Un militaire américain a été tué et quatre autres ont été blessés lors de combats le jour de l'An en Afghanistan, a annoncé mardi la mission de l'Otan dans le pays. Selon cette source, l'affrontement s'est déroulé à Achin, dans la province de Nangarhar. Située dans l'est de l'Afghanistan, frontalière avec le Pakistan. "Deux militaires blessés sont traités dans un centre médical à proximité et se trouvent dans un état stable. Les autres militaires (blessés) ont pu reprendre leur service", a précisé l'Otan dans son communiqué, sans donner de détail sur le corps de rattachement des soldats. Les forces afghanes de sécurité mènent la plupart des combats contre les talibans et autres groupes terroristes mais les troupes américaines les accompagnent à des fins d'entrainement et de formation, se retrouvant ainsi fréquemment en première ligne. En 2017, onze militaires américains ont ainsi été tués au combat dans ce pays.