Etats-Unis : le cannabis légal rapportera 40 milliards de dollars

Le secteur du cannabis légal devrait générer 40 milliards de dollars et plus de 400.000 embauches d'ici 2021 aux Etats-Unis, estime une étude publiée mardi. Cette nouvelle estimation du cabinet spécialisé Arcview en partenariat avec BDS Analytics comprend des achats directs de la part des consommateurs anticipés à 20,8 milliards de dollars d'ici trois ans ainsi que des recettes indirectes que les revendeurs versent aux cultivateurs et divers sous-traitants (comptables externalisés, etc.) ou dépensent auprès de commerces non-affiliés au secteur (supermarchés, magasins en ligne...).