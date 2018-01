Plus de 500 migrants clandestins interceptés au large de la Turquie

Plus de 500 candidats à l'immigration clandestine ont été arrêtés mardi par les forces de sécurité turques dans la province d’Edirne nord-ouest du pays, ont indiqué les autorités. Les troupes frontalières, qui effectuaient les contrôles d’usage dans des villages de province, ont interpellé 506 migrants illégaux d’origines afghane, pakistanaise, palestinienne, irakienne, bangladaise, libyenne et syrienne. Ils planifiaient de franchir les frontières terrestres avec la Grèce et la Bulgarie voisines.