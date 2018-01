Turquie: l'inflation ralentit en décembre mais reste à presque 12%

L'inflation en Turquie a atteint 11,92% en décembre, soit un léger ralentissement par rapport au mois de novembre où elle frôlait les 13%, son niveau le plus élevé depuis 2003, selon les chiffres publiés mercredi par l'Office national des statistiques (Tuik). Les prix à la consommation ont augmenté de 0,69% en décembre par rapport à novembre, ce qui porte l'inflation en rythme annuel à 11,92%, selon le Tuik. Cette inflation est tirée par la hausse des prix des transports (1,69%) et de l'alimentation (1,52%), tandis que le prix de l'habillement et des chaussures a baissé de 2,39%. Par rapport à décembre 2016, les prix des transports ont augmenté de 18,24% et l'alimentation de 13,79%.