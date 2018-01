Un réseau international de trafic de drogue démantelé à Oran

Les services spécialisés de la sûreté de la wilaya d’Oran ont démantelé mardi un réseau international de trafic de drogue et saisi une quantité d’un quintal de kif traité, a-t-on appris, mercredi du chef de la cellule de communication de ce corps constitué. Au cours d’un point de presse, le commissaire Abderrahmane Rahmani a indiqué que ce réseau, composé de trois individus dont deux dangereux barons de drogue, a été démantelé à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen et à Tébéssa aux frontières Est du pays, suite à l’élargissement de la compétence et des investigations approfondies qui ont duré deux mois. Cette opération a permis la découverte, à bord d’un véhicule, d’une quantité d’un quintal de kif traité et d’une somme de 15 millions DA, représentant les revenus de ce trafic de drogue.